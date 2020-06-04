Самоизоляция, день шестьдесят пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 237 человек.

При этом на карте Роспотребнадзора отмечено 247 заболевших.

Волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам и одиноким маломобильным гражданам, находящимся в группе риска. Об этом они рассказывают на своей странице Instagram.

В Нижнем Тагиле на Вые возле Урала практически нет людей. Вот так это выглядит на фото:

А в центральной части города людей больше. У фонтана несколько человек:

У Драматического театра отдыхает компания молодых людей, а также рабочие разгружают КАМаЗ.

Кроме того, нет людей и возле Нижнетагильского цирка.

У железнодородного вокзала тоже практически нет людей. Только несколько человек ожидают маршрутку.

Нижнетагильский вокзал Фото: Камеры "Сетей Тагила"

В Свердловской области за сутки с 3 по 4 июня подтверждено 298 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 6679 человек, из них по выздоровлению из больниц выписано 2827 человек, скончались — 35.