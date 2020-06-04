Самоизоляция, день шестьдесят пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле за сутки выявлено рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки, а волонтеры продолжают помогать пенсионерам и одиноким гражданам. Что еще интересного произошло в городе, расскажет TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 237 человек.
При этом на карте Роспотребнадзора отмечено 247 заболевших.
Волонтеры Медицинского колледжа продолжают помогать пенсионерам и одиноким маломобильным гражданам, находящимся в группе риска. Об этом они рассказывают на своей странице Instagram.
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Волонтеры-медики Нижнетагильского отделения обеспечивают постоянную работу Штаба по помощи людям в условиях пандемии коронавируса без выходных! ❗Для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам в приобретении и доставке продуктов питания, медикаментов и иных товаров первой необходимости, а также помощи в проведении платежей за услуги ЖКХ, на территории города работают волонтеры. ❗️Заявку можно оставить по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии: 📢8 800 200 34 11 #волонтерымедики #сднемпобеды #спасибозапобеду #спасибозамирноенебо #асмр #сомк #сомкнт #семьявм #мывместе #онфпомощь
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
В Нижнем Тагиле на Вые возле Урала практически нет людей. Вот так это выглядит на фото:
А в центральной части города людей больше. У фонтана несколько человек:
У Драматического театра отдыхает компания молодых людей, а также рабочие разгружают КАМаЗ.
Кроме того, нет людей и возле Нижнетагильского цирка.
У железнодородного вокзала тоже практически нет людей. Только несколько человек ожидают маршрутку.
В Свердловской области за сутки с 3 по 4 июня подтверждено 298 случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 6679 человек, из них по выздоровлению из больниц выписано 2827 человек, скончались — 35.