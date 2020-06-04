Социологи сообщили о желании 67% россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметили рост числа желающих посетить голосование за принятие поправок в Конституцию после того, как российский лидер Владимир Путин сообщил, что оно назначено на 1 июля текущего года.
Президентом был подписан указ о проведении голосования за принятие поправок к Конституции 1 июля 2020 года. При этом 62% населения РФ от числа тех, кто запланировал пойти голосовать, высказались за эту дату. Отрицательное мнение озвучили 15% опрошенных, а 21% высказали нейтральное отношение.
Как сообщают «Новые известия», среди всего населения России прийти на выборы хотят 67% граждан (+2% с даты сообщения). Не планируют посещать голосование 14% респондентов. Исследование также определило, что 61% граждан, которые придут на избирательные участки, намерены отдать свои голоса за принятие поправок (+4% с момента объявления дня голосования). Голосовать против выразили намерение 21% респондентов.
По словам экспертов ВЦИОМ, большая часть россиян уверена, что в процессе голосования о внесении поправок в Основной закон государства будут соблюдаться необходимые меры санитарной безопасности. Они станут профилактикой заражения коронавирусом, а также значительно уменьшат риски заражения.
Жители РФ не сомневаются, что для того, чтобы обеспечить санитарную безопасность, нужно обеспечить выдачу членам избирательной комиссии средств индивидуальной защиты, а также предоставить маски и перчатки пришедшим на выборы. Помимо этого, нужно следить за тем, чтобы соблюдалась двухметровая дистанция между голосующими, считают опрошенные.