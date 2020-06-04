Свердловский депутат попросил Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Сегодня, 20:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев написал обращение Владимиру Путину из-за единовременных выплат в 10 тысяч рублей на детей. Об этом депутат написал в Facebook.
По словам Ивачева, одна из жительниц региона рассказала, что деньги получил ее бывший муж, который не участвует в воспитании ребенка, и не платит алименты. Депутат отметил, что этот случай не единственный. Он направил письмо президенту, премьер-министру и губернатору, в котором попросил не выплачивать деньги родителям, которые не участвуют в воспитании детей.
Напомним, что указ о выплатах по 10 тысяч рублей Владимир Путин подписал в мае в связи с ситуацией с коронаврусом. Деньги начали выплачивать родителям с 1 июня.
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