Свердловский депутат попросил Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

По словам Ивачева, одна из жительниц региона рассказала, что деньги получил ее бывший муж, который не участвует в воспитании ребенка, и не платит алименты. Депутат отметил, что этот случай не единственный. Он направил письмо президенту, премьер-министру и губернатору, в котором попросил не выплачивать деньги родителям, которые не участвуют в воспитании детей.