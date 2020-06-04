Свежий номер «Областной газеты» запретили к продаже в Свердловской области

В сообщении отмечается, что пользователи интернета могут посмотреть свежий номер в архиве на сайте «Областной газеты» .

Ранее стало известно, что ООО "Знак", которому принадлежит интернет-издание Znak, подало иск в арбитражный суд Свердловской области к «УВЗ-Медиа Сервис» в Нижнем Тагиле на взыскание с компании больше двух миллионов рублей.