Свежий номер «Областной газеты» запретили к продаже в Свердловской области
Сегодня, 16:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Минувшей ночью был остановлен в печати в типографии свежий номер «Областной газеты». Об этом сообщает редакция издания на сайте.
Причиной стало распоряжение департамента информполитики.
Как сообщил главный редактор газеты Дмитрий Полянин, делаются все необходимые запросы, выясняются обстоятельства.
В сообщении отмечается, что пользователи интернета могут посмотреть свежий номер в архиве на сайте «Областной газеты».
Ранее стало известно, что ООО "Знак", которому принадлежит интернет-издание Znak, подало иск в арбитражный суд Свердловской области к «УВЗ-Медиа Сервис» в Нижнем Тагиле на взыскание с компании больше двух миллионов рублей.
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