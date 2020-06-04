В Екатеринбурге к Универсиаде-2023 построят новое общежитие УрФУ
Сегодня, 20:22ОбществоФото: сайт УрФУ
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
УрФУ получил положительное заключение госэкспертизы на строительство 16-этажного общежития, сообщает пресс-служба вуза.
Сюжеты: Екатеринбург
Проект нового общежития предусматривает строительство 332 жилых ячеек, 17 ячеек оборудуют для людей с ОВЗ. В нем смогут размеситься 1 328 человек. Новое здание построят взамен аварийного здания 1934 года. Планируется, что в 2023 году в нем будут жить волонтеры Универсиады.
Проект разработали по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ранее власти столицы Урала утвердили проект территории, где расположится деревня для участников Универсиады-2023. Ее разместят в новом микрорайоне города.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей