В Екатеринбурге на убитого во время штурма похитителя обоев завели уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении убитого при штурме квартиры в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Возбуждение уголовного дела стало результатом доследственной проверки, в ходе которой установили, что силовики применили оружие из-за агрессивного поведения мужчины.
По информации СК, в ночь на 1 июня сотрудники СОБР применили оружие во время задержания мужчины, который до этого совершил разбойное нападение в одном из магазинов города. Он вел себя агрессивно, высказывал угрозы, у магазина размахивал ножом. Следователи опубликовали видеозапись разговора с полицейским, к которому применили насилие.
При вспышке очередной агрессии он занёс нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие, пояснили в СК.
Напомним, мужчина был застрелен при штурме квартиры. Инцидент приобрел широкую огласку, в столице урала прошли одиночные пикеты против произвола силовиков. Ранее на убитого завели дело за разбой. Сегодня СМИ опубликовали фото с оружием, сделанные в квартире убитого.