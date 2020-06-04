В Екатеринбурге на убитого во время штурма похитителя обоев завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Возбуждение уголовного дела стало результатом доследственной проверки, в ходе которой установили, что силовики применили оружие из-за агрессивного поведения мужчины.

По информации СК, в ночь на 1 июня сотрудники СОБР применили оружие во время задержания мужчины, который до этого совершил разбойное нападение в одном из магазинов города. Он вел себя агрессивно, высказывал угрозы, у магазина размахивал ножом. Следователи опубликовали видеозапись разговора с полицейским, к которому применили насилие.

При вспышке очередной агрессии он занёс нож над головой, пытаясь ударить сотрудников СОБРа, в связи с чем сотрудники Росгвардии вынуждены были применить огнестрельное оружие, пояснили в СК.

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