В Екатеринбурге похоронили мужчину, убитого СОБРом из-за обоев

Сегодня в Екатеринбурге прошла церемония прощания с 28-летним Владимиром Тушанковым, который был застрелен во время штурма квартиры бойцами СОБРа, сообщает Znak.
Проститься с молодым человеком пришли около двух десятков человек — его родственники и друзья. По решению близких церемония проходила в кладбищенской часовне за закрытыми дверями.
Родственники молодого человека не верят, что он в чем-то виновен. Отец Алексея выразил надежду, что следствие во всем разберется.
Напомним, происшествие случилось 31 мая. Молодой человек попытался ограбить магазин, вынеся из него четыре рулона обоев. Его попытались задержать полицейские в его квартире, но одному из них подозреваемый брызнул в лицо слезоточивым газом. Затем на место прибыл СОБР, принявший решение о штурме квартиры. В результате спецоперации молодой человек был убит. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Кроме того, СУ СКР сообщало, что по факту убийства подозреваемого проводится проверка, а региональная прокуратура взяла ее на контроль.