В Екатеринбурге похоронили мужчину, убитого СОБРом из-за обоев

Проститься с молодым человеком пришли около двух десятков человек — его родственники и друзья. По решению близких церемония проходила в кладбищенской часовне за закрытыми дверями.

Напомним, происшествие случилось 31 мая. Молодой человек попытался ограбить магазин, вынеся из него четыре рулона обоев. Его попытались задержать полицейские в его квартире, но одному из них подозреваемый брызнул в лицо слезоточивым газом. Затем на место прибыл СОБР, принявший решение о штурме квартиры. В результате спецоперации молодой человек был убит. По факту произошедшего было заведено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Кроме того, СУ СКР сообщало, что по факту убийства подозреваемого проводится проверка, а региональная прокуратура взяла ее на контроль.