В Екатеринбурге суд продлил арест подозреваемым в убийстве архитектора Кротова
Сегодня, 13:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Суд продлил арест подозреваемым в убийстве екатеринбургского архитектора Александра Кротова, сообщает ЕАН со ссылкой на друга погибшего Александра Попова.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам Александра, Трошин находится в СИЗО для силовиков, расположенном в Нижнем Тагиле. О том, где содержится второй подозреваемый ему неизвестно.
Напомним, на Кротова было совершено нападение в начале января у кафе на улице Малышева, откуда он вышел. Мужчину избили двое молодых людей, которых он попросил в заведении вести себя тише. Первый подозреваемый Егор Трошин на момент происшествия являлся сотрудников МЧС. Архитектор скончался в больнице через месяц после нападения. Экспертиза показала, что смерть произошла в результате полученных травм. После этого дело было переквалифицировано на статью, предполагающую наказание за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего.
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