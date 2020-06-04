В Екатеринбурге суд продлил арест подозреваемым в убийстве архитектора Кротова

По словам Александра, Трошин находится в СИЗО для силовиков, расположенном в Нижнем Тагиле. О том, где содержится второй подозреваемый ему неизвестно.

Напомним, на Кротова было совершено нападение в начале января у кафе на улице Малышева, откуда он вышел. Мужчину избили двое молодых людей, которых он попросил в заведении вести себя тише. Первый подозреваемый Егор Трошин на момент происшествия являлся сотрудников МЧС. Архитектор скончался в больнице через месяц после нападения. Экспертиза показала, что смерть произошла в результате полученных травм. После этого дело было переквалифицировано на статью, предполагающую наказание за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего.