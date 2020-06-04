В мэрии Екатеринбурга заявили о 14% лесов, преданных Росимуществом городу

Площадь лесов в границах города составляет более 52 тысяч гектаров. Этот факт благоприятно валяет на экологию. Однако большая часть лесов расположена на землях, которые находятся в собственности у федеральных властей. По этой причине город не может в полной мере заботиться о насаждениях. Территориальный орган Росимущества передал в собственность муниципалитета чуть более 4 тысяч гектаров лесов. Это 14% от всего объема.