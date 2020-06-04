В Нижнем Тагиле потратят 4,4 миллиона рублей на проект объектов БКАД в 2022 году
Сегодня, 18:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Нижнего Тагила объявила аукцион на разработку проектно-сметной документации ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году. Начальная цена контракта — 4,4 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Эксклюзив, Нижний Тагил
По техзаданию проект должен содержать общие указания, схему ремонта, поперечный профиль покрытия проезжей части, конструкцию дорожной одежды, дефектную ведомость и локальный сметный счет, а также геодезическую съемку.
В перечень объектов вошли участки дорог на Ленинградском проспекте, на Октябрьском проспекте, на улицах Кушвинская, Ильича, Ермака, Коксовая, Балакинская, Садоводов, Коминтерна, Свердлова и Карла Либкнехта.
Сроки выполнения работ с момента заключения контракта и до 10 августа 2020 года.
Напомним, в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» пройдет ремонт 23 объектов, работы обойдутся в 626 миллионов рублей. 2 июня была принята первая дорога на улице Красных Зорь.
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