В Нижнем Тагиле потратят 4,4 миллиона рублей на проект объектов БКАД в 2022 году

По техзаданию проект должен содержать общие указания, схему ремонта, поперечный профиль покрытия проезжей части, конструкцию дорожной одежды, дефектную ведомость и локальный сметный счет, а также геодезическую съемку.

В перечень объектов вошли участки дорог на Ленинградском проспекте, на Октябрьском проспекте, на улицах Кушвинская, Ильича, Ермака, Коксовая, Балакинская, Садоводов, Коминтерна, Свердлова и Карла Либкнехта.

Сроки выполнения работ с момента заключения контракта и до 10 августа 2020 года.