В Нижнем Тагиле раскрыли причину увольнения директора школы после инцидента

По словам начальника Управления образования Татьяны Удинцевой, сейчас педагогам стоит уделить внимание подросткам, которые затушили Вечный огонь на площади Славы и оказать при необходимости им и их семьям психологическую и педагогическую помощь. Она отметила, что дети оказались в центре конфликта, что неправильно с педагогической точки зрения.

Директор школы № 4 Владимир Саламатов ещё до инцидента, произошедшего с учениками данного учебного заведения, заявил о своём намерении завершить свою трудовую деятельность, сообщила TagilCity.ru Татьяна Удинцева.

Она отметила, что он предложил преемника на свое место.

Напомним, два ученика седьмого класса затушили Вечный огонь. Происшествие попало на камеры «Сетей Тагила». После того, как информация появилась в СМИ, СК и Прокуратура по данному инциденту начали проверку по факту вандализма. Позже стало известно, что подростки являются учениками школы № 4.