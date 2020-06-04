В Нижнем Тагиле раскрыли причину увольнения директора школы после инцидента
В Управлении образования Нижнего Тагила TagilCity.ru прокомментировали увольнение директора школы № 4 Владимира Соломатова, ученики которого затушили Вечный огонь на Площади Славы в конце мая.
По словам начальника Управления образования Татьяны Удинцевой, сейчас педагогам стоит уделить внимание подросткам, которые затушили Вечный огонь на площади Славы и оказать при необходимости им и их семьям психологическую и педагогическую помощь. Она отметила, что дети оказались в центре конфликта, что неправильно с педагогической точки зрения.
Директор школы № 4 Владимир Саламатов ещё до инцидента, произошедшего с учениками данного учебного заведения, заявил о своём намерении завершить свою трудовую деятельность, сообщила TagilCity.ru Татьяна Удинцева.
Она отметила, что он предложил преемника на свое место.
Напомним, два ученика седьмого класса затушили Вечный огонь. Происшествие попало на камеры «Сетей Тагила». После того, как информация появилась в СМИ, СК и Прокуратура по данному инциденту начали проверку по факту вандализма. Позже стало известно, что подростки являются учениками школы № 4.
После этого руководителя школы Владимира Соломатова попросили написать заявление об уходе по собственному желанию или соглашению сторон. Однако коллектив счел наказание слишком суровым и вступился за него.