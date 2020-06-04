В Нижнем Тагиле строительство моста через пруд будет вестись круглосуточно

Также Вячеслав Назаров пояснил, что работы на объекте выполняются согласно требованиям Роспотребнадзора. Кроме того, на следующей неделе на площадке разместят медпункт, а также будут проводить тестирование на коронавирус и вакцинацию сотрудников.

На данный момент строители начали сборку технологического моста, который поможет при возведении основного объекта, идет возведение второй опоры и отсыпка дороги к месту строительства.

Алексей Орлов пояснил, что будет рассмотрена возможность допфинансирования до конца 2020 года.