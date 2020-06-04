В отношении замглавы Тугулыма возбуждено уголовное дело о получении взятки
В отношении заместителя главы администрации Тугулыма возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).
По версии следствия, летом 2015 года вице-мэр лично получил взятку в виде имущества за помощь в получении выплаты за фактически невыполненные строительные работы на муниципальном объекте. На данный момент следователи собирают доказательства по делу.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, был выявлен и изобличен нечистый на руку чиновник полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и против коррупции. ГУ МВД по Свердловской области собранные материалы были направлены в региональный Следственный комитет для принятия процессуального решения.
Собранная представителями МВД фактура оказалась достаточно весомой для возбуждения уголовного дела. Единственный ли это факт криминальной деятельности у задержанного будет установлено в ходе начавшегося детального разбирательства, сообщил полковник Горелых.