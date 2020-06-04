В отношении замглавы Тугулыма возбуждено уголовное дело о получении взятки

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По версии следствия, летом 2015 года вице-мэр лично получил взятку в виде имущества за помощь в получении выплаты за фактически невыполненные строительные работы на муниципальном объекте. На данный момент следователи собирают доказательства по делу.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, был выявлен и изобличен нечистый на руку чиновник полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и против коррупции. ГУ МВД по Свердловской области собранные материалы были направлены в региональный Следственный комитет для принятия процессуального решения.