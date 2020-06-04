В Свердловской области на борьбу с COVID-19 потрачено больше пяти миллиардов рублей

Средства на эти цели были выделены как из федерального, так и областного бюджета. В частности, говорится о социальных выплатах. На данный момент средства получили более чем 507 тысяч детей, а общая сумма составила больше 5,7 миллиардов рублей. По предварительным данным, в регионе выплаты получать больше 800 тысяч детей, на эти цели направят больше 9,5 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов сообщил, что для работников 94 социальных учреждений уже была направлена первая часть федеральных доплат.