В Свердловской области почти половина предприятий сократили штат из-за пандемии
Сегодня, 12:10ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Аналитики службы HeadHunter провели опрос среди работодателей, результаты которого показали, что почти половина организаций из-за пандемии коронавируса сократили своих сотрудников, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
По результатам опроса 45% работодателей, принявших участие, сообщили, что им пришлось сократить штат. В опросе месячной давности процент уволенных составил 20%.
Несмотря на этот факт, увеличился процент тех организаций, кто начал наращивать трудовой коллектив. В апреле их было 3%, а в мае — 14%.
Напоминаем, что 28 марта из-за COVID-19 в Свердловской области объявили режим самоизоляции, который был продлен до 8 июня. Часть предприятий закрыта, многие работники переведены на удаленку.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей