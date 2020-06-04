В Свердловской области почти половина предприятий сократили штат из-за пандемии

По результатам опроса 45% работодателей, принявших участие, сообщили, что им пришлось сократить штат. В опросе месячной давности процент уволенных составил 20%.

Несмотря на этот факт, увеличился процент тех организаций, кто начал наращивать трудовой коллектив. В апреле их было 3%, а в мае — 14%.