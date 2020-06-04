В Свердловской области в конце недели ожидаются заморозки
Сегодня, 16:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Ночью и утром 5 июня в Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов, по экстренному сообщению ФГБУ «Уральское УГМС».
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нижнего Тагила предупреждает тагильчан о возможности возникновения опасных агрометеорологических явлений, вследствие которых могут быть повреждены теплолюбивые сельскохозяйственные культуры.
С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендуется выполнить мероприятия по защите сельхоз культур.
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