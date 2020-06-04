В защиту директора МБОУ СОШ №4 Нижнего Тагила создали петицию

Создатели петиции требуют оставить на занимаемой должности директора школы. По их словам, Саламатов зарекомендовал себя как профессионал высокого уровня.

Напомним, что ученики и сотрудники школы выступили против увольнения директора после инцидента на площади Славы. Два семиклассника залили Вечный огонь водой. После этого, по словам учителей, в Управлении образования Саламатова попросили написать заявление об увольнении. Однако начальник Управления образования Татьяна Удинцева заявила, что директор школы еще до инцидента заявил, что хочет уволиться.