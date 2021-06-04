15 новых пешеходных переходов появятся в Нижнем Тагиле в 2021 году

15 новых пешеходных переходов планируется обустроить в Нижнем Тагиле в течении 2021 года в разных районах города. Места для них выбирают по фактам обращения жителей города. Два новых перехода уже действуют на улице Береговая-Краснокаменская в связи с закрытием на реконструкцию моста на улице Циолковского.

Для этого выбираются места по факту обращения тагильчан в администрацию на основании ГОСТа о пешеходных переходах, их классификации и общим требованиям. Проводится проверка места предполагаемого размещения нерегулируемого пешеходного перехода. Оно должно находиться в районе установившихся пешеходных связей и перекрестков улиц. При этом интенсивность движения транспорта должна составлять 50 единиц в час, а пешеходов — 150 человек в час, рассказали редакции TagilCity.ru в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила. Там отметили, что организация регулируемых пешеходных переходов проводится на основании анализа аварийности, то есть там где за последние 12 месяцев совершено не менее трех ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Кроме того, организация пешеходных переходов рассматривается при разработке проектно-сметной документации по ремонту и реконструкции дорог. В 2021 году в связи с увеличением интенсивности движения транспорта из-за закрытия на реконструкцию моста на улице Циолковского уже снова обустроено два пешеходных перехода: на улице Береговая — Краснокаменская в районе рынка «Приречный» (Букатино) и в районе остановки общественного транспорта «Аглофабрика». Ремонт моста на улице Циоолковского Фото: TagilCity.ru Также планируется обустройство новых пешеходных переходов на улицах: Кулибина на трамвайной остановке в районе УЩ-13;

Балакинская-Перова - два перехода;

Ульяновская-Перова — два перехода;

Ульяновская, 62-Парашютная;

Уральский проспект, 113;

Захарова, 10;

Правды у стоматологии;

Окунева-Коминтерна;

Энтузиастов-Орджоникидзе;

Черноисточинское шоссе, 63-63Б;

Правды-Ильича. Напомним, обустройство новых пешеходных переходов, кроме установки дорожных знаков, требует планирование работ по занижению бордюрного камня, благоустройства подходов, пешеходного ограждения, нанесения дорожной разметки, ограничения скоростного режима и установления искусственных неровностей.

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