«Было не до шуток»: спрятавшихся в тюменской реке пожарных поручил наградить Куйвашев

Спрятавшихся от верхового пожара в тюменской реке пожарных, которые отправились на помощь из Свердловской области, поручил наградить за отвагу глава региона Евгений Куйвашев.

Видео того, как свердловские спасатели, спасаясь от верхового пожара в лесах Тюменской области, прятались в реке, на днях облетело всю страну. Как рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области, инцидент случился еще в середине мая. Тогда лесные пожары охватили Тюменскую область, в то время, как на Среднем Урале ситуация была под контролем. На помощь в соседний регион отправились парашютисты Уральской авиабазы из Свердловской области. Видео с их злоключениями на днях облетело весь интернет. На нем парни уже улыбаются. А сначала было не до шуток. Ситуация была смертельно опасной. Слава богу, все спасатели живы и здоровы. Сгорели только вещи, инвентарь, рации. Весь этот ущерб мы возместим. А уральских десантников-героев нужно обязательно поощрить, написал Куйвашев. Губернатор попросил коллег не только представить спасателей к наградам, но и организовать для них отдых — выделить путевки в санатории, где они смогут отдохнуть и восстановить силы после сложного пожароопасного сезона. Напомним, огнеборцам из Свердловской области, которые были отправлены на тушение лесных пожаров в Тюменскую область, пришлось прятаться от возгорания в реке. Все происходящее мужчины записали на видео и выложили в TikTok. «Чуть не сдохли»: свердловские пожарные прятались от огня в реке Тюменской области

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