«Было не до шуток»: спрятавшихся в тюменской реке пожарных поручил наградить Куйвашев

Видео того, как свердловские спасатели, спасаясь от верхового пожара в лесах Тюменской области, прятались в реке, на днях облетело всю страну. Как рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области, инцидент случился еще в середине мая. Тогда лесные пожары охватили Тюменскую область, в то время, как на Среднем Урале ситуация была под контролем.
На помощь в соседний регион отправились парашютисты Уральской авиабазы из Свердловской области.
Видео с их злоключениями на днях облетело весь интернет. На нем парни уже улыбаются. А сначала было не до шуток. Ситуация была смертельно опасной. Слава богу, все спасатели живы и здоровы. Сгорели только вещи, инвентарь, рации. Весь этот ущерб мы возместим. А уральских десантников-героев нужно обязательно поощрить, написал Куйвашев.
Губернатор попросил коллег не только представить спасателей к наградам, но и организовать для них отдых — выделить путевки в санатории, где они смогут отдохнуть и восстановить силы после сложного пожароопасного сезона.
Напомним, огнеборцам из Свердловской области, которые были отправлены на тушение лесных пожаров в Тюменскую область, пришлось прятаться от возгорания в реке. Все происходящее мужчины записали на видео и выложили в TikTok.