Дегтярев подключил Ростех к строительству детской клиники Хабаровском крае

Делегация Хабаровского края под руководством врио губернатора Михаила Дегтярева подписала несколько важных соглашений на ПМЭФ-2021. Договоры были заключены как с частными компаниями, так и с крупными госкорпорациями.

По информации transsibinfo.com, администрация Хабаровского края и «Ростех» подписали концессионное соглашение. Корпорация станет концессионером сразу двух серьезных краевых проектов. Первый – создание современной детской больницы в Комсомольске-на-Амуре, второй – трансформация санатория «Уссури» в медицинский реабилитационный центр, в котором будут использоваться самые передовые медтехнологии. Отмечается, что Хабаровский край и «Ростех» и раньше сотрудничали. Так, госкорпорация обеспечила заказами оборонные предприятия региона вплоть до 2028 года. В «Ростехе» не скрывают заинтересованности в наращивании производственных мощностей. Еще одно соглашение было подписано с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева. Планируется обоюдовыгодное сотрудничество по важным для региона направлениям. Это современные технологии строительства, медицинские, энергетические и экологические проекты. Кроме того, руководство края заинтересовано в разработках в аграрной сфере и в освоении современных технологий утилизации твердых коммунальных отходов. Еще один совместный с вузом проект – «Менделеевские классы». В его рамках будут выявляться и поддерживаться способные школьники. Что касается собственных проектов, то Дегтярев презентовал на ПМЭФ проект «Дом дальневосточника». Это массовое производство элементов для частных коттеджей на фабриках региона.

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