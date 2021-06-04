Эксперты: "Мусорную проблему" поможет решить энергоутилизация

Около 70 миллионов тонн – таков ежегодный объем твердых коммунальных отходов (ТКО) в России, как сообщают специалисты отрасли. Только 7% от этого объема направляется на переработку. Фактически все остальное распределено по полигонам и свалкам, причем действуют даже несанкционированные. При этом в Европе полигоны уже уходят в прошлое, пишет «КП».
«Как нам известно, в России 1150 полигонов и 70 свалок. И это только официально существующие. Более 500 работают нелегально. Еще 500 территорий уже определено под будущие свалки. Если подсчитать, то это примерно 4 территории Гонконга», - заявила на форуме руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.
Как подчеркнули эксперты, в ходе сессии специалистами был обсужден самый очевидный вариант избавления от отходов - энергетическая утилизация на специальных предприятиях. Однако этот процесс должен стать лишь одним из звеньев «утилизационной цепи».
Весь комплекс по грамотному обращению с ТКО включает в себя сортировку, переработку и вторичный оборот, энергоутилизацию отходов, непригодных для переработки. Использование теплоэнергии, выделяемой в ходе термической переработки мусора, является экономическим бонусом.
В данный момент данная система только пилотно запускается на территории России. Компания «РТ-Инвест» реализует в Московской области и Татарстане пробный проект по утилизации ТКО. В ходе первого этапа, который планируют завершить в текущем году, будет создана соответствующая инфраструктура и будут построены предприятия для сортировки и переработки ТКО.
На втором, заключительном этапе ожидается строительство заводов по энергоутилизации отходов. Именно сюда будет поступать мусор, непригодный для переработки. Сообщается об открытии пяти таких заводов в короткий период, начиная с 2023 года. Общая мощность предприятий составит 3,35 миллиона тонн мусора ежегодно.