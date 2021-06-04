ЕР поможет регионам с развитием инфраструктуры

В «Единой России» предлагают новые механизмы поддержки инфраструктурных проектов в регионах. Речь идет о проектах самого разного уровня — от благоустройства придомовой территории до возведения масштабных культурных или спортивных сооружений.

Сообщается, что в данный момент представители партии и кабмина прорабатывают критерии для регионов-участников. Главная задача — создать такие условия, при которых у всех регионов будут равные возможности, пишет nashgorod.ru. «Партия „приземляет“ реализацию проектов в регионах. Это новые налоги, новые рабочие места», — заявил политолог Дмитрий Бадовский. Важной частью этого проекта являются государственные инфраструктурные кредиты. Они будут выдаваться на 15 лет под 3% годовых. Уже в ближайшие 2 года госбюджет выделит на это около 500 млрд рублей. Средства можно будет направить на важные проекты, такие, например, как модернизация системы общественного транспорта. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил важность этой программы для субъектов РФ. Они дадут регионам новые рабочие места, дополнительные средства в бюджеты и улучшение условий жизни граждан. Еще один важный вектор в развитии регионов, по мнению руководства ЕР, — развитие спорта. Для этого необходимо создавать соответствующую инфраструктуру. В этом году на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов выделено 2 млрд рублей. В прошлом году госбюджет на эти цели потратил 1 млрд рублей. Также в «Единой России» подчеркнули необходимость дальнейшей работы над улучшением условий проживания в населенных пунктах нашей страны. Имеется в виду не только благоустройство, но и такой важный вектор, как расселение аварийных домов. Сейчас действует правительственная программа формирования комфортной городской среды. Она основывается на партийном проекте ЕР «Городская среда». Минстрой вместе с партией организовали голосование по благоустройству, в котором приняли участие более 10 млн граждан. Глава Самарской области, секретарь регионального отделения ЕР Дмитрий Азаров заявил, что подобный интерес сигнализирует о том, что тема улучшения условий проживания действительно важна для россиян. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что предложения глав регионов могут войти в программу «Единой России», с которой она пойдет на думские выборы. Портал ER.ru пишет, что предвыборная программа ЕР будет утверждена накануне думских выборов — в августе.

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