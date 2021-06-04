ЕР вместе с регионами будет контролировать бесплатную газификацию регионов

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что документа о газификации в России ждали давно. В нем определено понятие единого регионального оператора, который будет отвечать за весь комплекс работ. Совместно с регионами он займется строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечением техприсоединения.