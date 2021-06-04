ЕР вместе с регионами будет контролировать бесплатную газификацию регионов

Как сообщает сайт nashgorod.ru, всего в программу будут включены около 2 млн домовладений. В первую очередь внимание уделят социально незащищенным слоям населения — инвалидам, многодетным семьям, пенсионерам.
На стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» на ПМЭФ-2021 представители «Единой России», министерств и администраций обсудили механизм бесплатной газификации граждан.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что документа о газификации в России ждали давно. В нем определено понятие единого регионального оператора, который будет отвечать за весь комплекс работ. Совместно с регионами он займется строительством инфраструктуры «последней мили» и обеспечением техприсоединения.
Алексей Текслер, глава администрации Челябинской области, рассказал, что в регионе в программу будут включены около 80 000 домов. С 1 июля начнет действовать местная социальная программа бесплатного подведения газа для социально незащищенных слоев населения.
По мнению глав регионов, для населения бесплатная газификация означает снижение коммунальных платежей и повышение качества жизни.
Как рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, новая программа предполагает цифровизацию поставок газа и введение онлайн-сервисов. Он выразил надежду, что «Единая Россия» и главы региональных администраций окажут помощь компании в реализации крупного и значимого проекта.
Сайт er.ru сообщает, что при разработке законодательной базы под закон о газификации регионов РФ, принятый 1 июня, «Единая Россия» обращала внимание на мнение регионов. Затем программа была передана Владимиру Путину и нашла отражение в послании Федеральному собранию президента России.