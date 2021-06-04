«Куда едем, бро? В Тагил!»: новую песню написал стриптизер из Екатеринбурга

Новую песню написал и готов представить слушателям в ближайшее время стриптизер из Екатеринбурга. Она посвящена путешествиям на автомобиле и начинается с упоминания Нижнего Тагила.

Бывший учитель физкультуры, ставший стриптезером, написал новую — четвертую по счету — песню, которая начинается с интро «Кудаем едем, бро? В Тагил!». По словам автора, который выступает под псевдонимом OLEGAS, на такую идею его натолкнули прославившие уральский город выпуски «Нашей Раши». Фраза «В Тагил!» известна не только в России, но и других странах. Она узнаваема и задает некий позитивный тон всему треку. Тагил и звучит коротко, «хитово», так скажем. Сама песня не то, чтобы про Тагил, а про путешествия на машине. Трек так и называется «Белый РАВ4 2.5». Она должна выйти в свет на следующей неделе, рассказал TagilCity.ru Олег. Отрывок клипа на свою новую песню OLEGAS предоставил редакции. Видео: OLEGAS Услышать трек можно будет на всех популярных платформах — во «ВКонтакте», YouTube, «Яндекс музыка» и прочих. Напомним, свой первый клип ставший стриптизером учитель физкультуры из Екатеринбурга снял летом 2020 года. Песня называлась «Кайфушка», в съемках приняли участие девушка из шоу толстушек, бывший участковый и спортсмен. Ставший стриптизером учитель физкультуры из Екатеринбурга снял свой первый клип

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