МегаФон поможет организовать связь катарскому оператору на ЧМ-2022 по футболу

Такой опыт пригодится при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Меморандум о взаимопонимании подписан на Петербургском международном экономическом форуме.
Ooredoo, ведущая международная телекоммуникационная компания, выступает основным поставщиком услуг связи ЧМ-2022 года в Катаре. В стране готовится вся необходимая инфраструктура для принятия болельщиков и десятков футбольных команд со всего мира.
В 2018 году на всех мероприятиях Чемпионата мира по футболу в России МегаФон был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи.
В короткие сроки связь и телекоммуникационные сервисы появились в 11 городах мундиаля и 236 объектах, 12 из которых — стадионы. Также у МегаФона есть уникальный опыт по обеспечению связью и информационными сервисами Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций ФИФА 2017, саммита АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и других значимых мероприятий.
За последние 10 лет мы накопили большой опыт по обеспечению связью и сервисами самых масштабных мероприятий. Уверен, что катарские партнеры смогут вывести проведение Чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что МегаФон снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете, сказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
Подписанный меморандум соответствует корпоративной стратегии Ooredoo и включает в себя поиск партнёрств и развитие отношений. Он поможет предоставить клиентам лучшие возможности и цифровые сервисы, включая качественный клиентский опыт на крупнейших спортивных событиях.
Мы рады рассматривать потенциальное партнерство с одним из ключевых игроков российской телекоммуникационной индустрии, компанией, с которой мы разделяем многие ценности, цели и сильные стороны. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с МегаФоном, которое принесет пользу нашим странам сейчас и в будущем, отметил генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани.
Меморандум подписан при содействии Qatar-Russia Investment and Trade Advisory. В дальнейшем компания продолжит сотрудничать с обеими организациями, чтобы развивать международные отношения.