МегаФон поможет организовать связь катарскому оператору на ЧМ-2022 по футболу

МегаФон станет телеком-экспертом при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2022 году в Катаре. Российский оператор поделится с международной телекоммуникационной компанией Ooredoo экспертизой по организации телеком и ИКТ-сервисов на крупных спортивных мероприятиях.

Такой опыт пригодится при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Меморандум о взаимопонимании подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Ooredoo, ведущая международная телекоммуникационная компания, выступает основным поставщиком услуг связи ЧМ-2022 года в Катаре. В стране готовится вся необходимая инфраструктура для принятия болельщиков и десятков футбольных команд со всего мира. В 2018 году на всех мероприятиях Чемпионата мира по футболу в России МегаФон был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи. В короткие сроки связь и телекоммуникационные сервисы появились в 11 городах мундиаля и 236 объектах, 12 из которых — стадионы. Также у МегаФона есть уникальный опыт по обеспечению связью и информационными сервисами Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, Кубка Конфедераций ФИФА 2017, саммита АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и других значимых мероприятий. За последние 10 лет мы накопили большой опыт по обеспечению связью и сервисами самых масштабных мероприятий. Уверен, что катарские партнеры смогут вывести проведение Чемпионата мира на новый уровень, а мы сможем помочь им опытом и экспертизой. Гордимся, что МегаФон снова внесёт свой вклад в одно из самых масштабных спортивных событий на планете, сказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. Подписанный меморандум соответствует корпоративной стратегии Ooredoo и включает в себя поиск партнёрств и развитие отношений. Он поможет предоставить клиентам лучшие возможности и цифровые сервисы, включая качественный клиентский опыт на крупнейших спортивных событиях. Мы рады рассматривать потенциальное партнерство с одним из ключевых игроков российской телекоммуникационной индустрии, компанией, с которой мы разделяем многие ценности, цели и сильные стороны. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с МегаФоном, которое принесет пользу нашим странам сейчас и в будущем, отметил генеральный директор Ooredoo Катар шейх Мохаммед бин Абдулла Аль Тани. Меморандум подписан при содействии Qatar-Russia Investment and Trade Advisory. В дальнейшем компания продолжит сотрудничать с обеими организациями, чтобы развивать международные отношения.

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