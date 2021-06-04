Мэрию Первоуральска обязали оснастить инфраструктурой участки для многодетных семей

Как показала прокурорская проверка, в нарушение положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предоставленные многодетным семьям земельные участки не обеспечены инфраструктурой. В частности, отсутствуют технические условия подключения объектов к сетям и водоснабжения и водоотведения, отсутствует автомобильная дорога общего пользования для проезда к земельным участкам, а также освещение.