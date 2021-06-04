Мэрию Первоуральска обязали оснастить инфраструктурой участки для многодетных семей

Мэрию Первоуральска обязали оснастить инфраструктурой участки для многодетных семей
Мэрию Первоуральска обязали оснастить инфраструктурой участки для многодетных семей
Сегодня, 14:58ОбществоФото: pixabay.com
Прокуратура через суд добилась возложения обязанностей на администрацию Первоуральска по организации строительства объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.

В период с 2013 года по сей день 14 земельных участков на улице Новая в селе Слобода под Первоуральском было предоставлено для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.

Как показала прокурорская проверка, в нарушение положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предоставленные многодетным семьям земельные участки не обеспечены инфраструктурой. В частности, отсутствуют технические условия подключения объектов к сетям и водоснабжения и водоотведения, отсутствует автомобильная дорога общего пользования для проезда к земельным участкам, а также освещение.

В этой связи прокурор Первоуральска обратился в суд с иском к администрации городского округа Первоуральск, Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск о возложении обязанности организовать мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В итоге по решению суда мэрия Первоуральска обязана в срок до 31 декабря 2022 года организовать мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры на улице Новая в селе Слобода.

Напомним, снести дом за свой счет предложила пенсионерам мэрия Карпинска. Пенсионеры получили требование о сносе двухэтажного дома по адресу Лермонтова, 2 до 1 сентября 2021 года за подписью мэра города Андрея Клопова.

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