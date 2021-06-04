Мэрию Первоуральска обязали оснастить инфраструктурой участки для многодетных семей

В период с 2013 года по сей день 14 земельных участков на улице Новая в селе Слобода под Первоуральском было предоставлено для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.
Как показала прокурорская проверка, в нарушение положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предоставленные многодетным семьям земельные участки не обеспечены инфраструктурой. В частности, отсутствуют технические условия подключения объектов к сетям и водоснабжения и водоотведения, отсутствует автомобильная дорога общего пользования для проезда к земельным участкам, а также освещение.
В этой связи прокурор Первоуральска обратился в суд с иском к администрации городского округа Первоуральск, Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск о возложении обязанности организовать мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В итоге по решению суда мэрия Первоуральска обязана в срок до 31 декабря 2022 года организовать мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры на улице Новая в селе Слобода.
Напомним, снести дом за свой счет предложила пенсионерам мэрия Карпинска. Пенсионеры получили требование о сносе двухэтажного дома по адресу Лермонтова, 2 до 1 сентября 2021 года за подписью мэра города Андрея Клопова.