Пожизненный срок грозит уральцу за убийство туристки из Перми

Данные следствия гласят, что в ночь на 30 мая 2021 года 43-летний мужчина был на берегу реки Серга, где совершил убийство 35-летней женщины, находящейся в турпоходе. После совершения преступления обвиняемый похитил имущество потерпевшей и спрятал ее тело. На данный момент оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, выясняются все обстоятельства инцидента. Для определения точной причины смерти потерпевшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.