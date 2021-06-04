Пожизненный срок грозит уральцу за убийство туристки из Перми

Данные следствия гласят, что в ночь на 30 мая 2021 года 43-летний мужчина был на берегу реки Серга, где совершил убийство 35-летней женщины, находящейся в турпоходе. После совершения преступления обвиняемый похитил имущество потерпевшей и спрятал ее тело. На данный момент оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, выясняются все обстоятельства инцидента. Для определения точной причины смерти потерпевшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Теперь уральцу грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. В ближайшее время перед судом органами СКР будет заявлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что ранее обвиняемый восемь лет отбыл в ИК-2 Екатеринбурга, так как был причастен к разбойному нападению, сопряженному с изнасилованием, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Также обвиняемый находился в федеральном розыске за тяжкое преступление.
Вместо того, чтобы добровольно сдаться, он дал команду собаке «Фас!», натравив ее на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие,подчеркнул полковник Горелых.
После совершения предупредительного выстрела в воздух, полицейские выстелили по животному. Однако мужчина все равно не успел скрыться. В результате он был задержан и доставлен в изолятор территориального ОВД. По словам полковника Горелых, свою причастность к убийству туристки уралец отрицает.
Напомним, 35-летняя туристка из Перми пропала в Нижнесергинском районе Свердловской области в конце мая. Она отправилась в турпоход на машине, которую обнаружили на берегу водохранилища Михайловска полицейские. 4 мая стало известно, что в Свердловской области, в лесном массиве, добровольцами одного из поисковых отрядов было обнаружено ее тело.