Разбивший голову прохожему трубой екатеринбуржец сам пришел в полицию

Житель Екатеринбурга, который вечером 1 июня напал на мужчину и ударил его по голове металлической трубой у трамвайного депо на улице Щорса, сам пришел в полицию.

Мужчина явился в отдел полиции № 7 Екатеринбурга спустя два дня после нападения. После того, как его личность уже установили и организовали оперативно-розыскные мероприятия, сообщает Znak со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу. Нападавшим оказался 44-летний ранее судимый за подобные преступления мужчина. Он пояснил стражам правопорядка, что в тот вечер был пьян. Явившегося с повинной местного жителя заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Пострадавший до сих пор находится в больнице. Напомним, трое мужчин напали на прохожего возле входа в троллейбусное депо на улице Щорса в Екатеринбурге во вторник, 1 июня. Один из них ударил прохожего трубой по голове, отчего пострадавший упал на землю. Трубой по голове: трое мужчин напали на прохожего в Екатеринбурге

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