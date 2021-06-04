РЭО и Сибур начнут сотрудничать в сфере обращения с отходами

ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) и холдинг СИБУР на площадке ПМЭФ заключили договор о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО. Главный проект СИБУРа в этой области – запуск производства ПЭТ-гранул в рамках реализации проекта «Зеленая гранула».

В планах холдинга - запустить производство ПЭТ-гранул уже в следующем году на башкирском предприятии «ПОЛИЭФ». Отмечается, что предприятие уже заключило контракты на половину объема необходимого ему вторсырья. Ежегодно потребность «ПОЛИЭФ» во вторичном сырье составляет около 34 тысяч тонн, пишет 360tv.ru. Дмитрий Конов, возглавляющий правление ПАО «СИБУР Холдинг», рассказал, что задача проекта «Зеленая гранула» - удовлетворение возрастающего спроса на экоупаковку, содержащую вторсырье. «Производители, в свою очередь, получают комплексное решение по производству такой экоупаковки с соблюдением самых высоких требований по качеству», - отметил он. В рамках инвестпроекта РЭО планирует производить полимеры из уже использованной пищевой упаковки и в дальнейшем поставлять их СИБУРу. «ПЭТ используется во всем мире при изготовлении упаковки для пищевых продуктов, фармацевтических средств, напитков. Пластик с точки зрения экономики замкнутого цикла наиболее подходящий материал – его проще собирать и перерабатывать», - рассказал Денис Буцаев, гендиректор РЭО. Он подчеркнул, что инвестиционный проект, который будет реализован при сотрудничестве с СИБУРом, будет содействовать развитию сферы обращения с ТКО. Помимо этого, реализация проекта поможет достичь целевых показателей по нацпроекту «Экология», целью которого является снижение экологической нагрузки на окружающую среду и сокращение объема захоронения отходов.

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