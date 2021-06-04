Сбербанк начал цифровизацию регионов

Издание gorod55.ru сообщает, что новая разработка даст возможность в короткие сроки создавать и выводить цифровые сервисы, а также сокращать сроки предоставления услуг. В будущем элементы, созданные на основе этой платформы, можно будет использовать повторно, что позволит экономить бюджетные средства. Такое решение будет полезно для всех - и для государства, и для его граждан.
По мнению экспертов, платформа, созданная Сбербанком, предлагает множество готовых решений, подходящих для использования с приложениями разных типов. Пользователи смогут за короткое время создавать каркас и наполнять его нужными данными. При этом все программные продукты, созданные с использованием платформы, можно интегрировать в любой IT-ландшафт. Компоненты для этого будут в свободном доступе. Также эксперты добавили, что достаточно один раз создать сценарий для бизнеса, после чего он будет доступен во всех каналах и модальностях.
На данный момент сервис протестирован в нескольких российских регионах. В частности, в Татарстане разработали и запустили сервис «Мои субсидии» - каталог мер поддержки граждан и предпринимательства, а в Подмосковье запустили приложение «Живу спортом» - сервис для мобильных устройств, который предоставляет доступ к спортивной инфраструктуре региона.
Анатолий Попов, зампредседателя правления Сбербанка, сказал, что самым ценным для человека ресурсом является время, поэтому компания выполняет важную задачу - помогает клиентам его сохранить. Он подчеркнул, что Сберу важно проявлять гибкость и вовремя понимать, а также удовлетворять нужды россиян.
“Новая технологическая платформа Сбера поможет создать устойчивую и безопасную федеральную IT-инфраструктуру, которая позволит РФ выйти в лидеры в области цифровой экономики”, - сказал Анатолий Попов.