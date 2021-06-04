Сбербанк начал цифровизацию регионов

По мнению экспертов, платформа, созданная Сбербанком, предлагает множество готовых решений, подходящих для использования с приложениями разных типов. Пользователи смогут за короткое время создавать каркас и наполнять его нужными данными. При этом все программные продукты, созданные с использованием платформы, можно интегрировать в любой IT-ландшафт. Компоненты для этого будут в свободном доступе. Также эксперты добавили, что достаточно один раз создать сценарий для бизнеса, после чего он будет доступен во всех каналах и модальностях.