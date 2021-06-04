Стая бездомных собак набросилась на женщину в микрорайоне Сухоложский в Нижнем Тагиле

Стая бездомных собак набросилась на женщину в микрорайоне Сухоложский в Нижнем Тагиле
Стая бездомных собак набросилась на женщину в микрорайоне Сухоложский в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:57ОбществоФото: TagilCity.ru
На стаи бездомных собак жалуются жители микрорайона Сухоложский в Нижнем Тагиле. В редакцию TagilCity.ru обратилась одна из местных жительниц, которая рассказала, что животные набрасываются на людей и воют по ночам: из-за шума люди не могут уснуть.

Женщина, обратившаяся в редакцию с жалобой, проживает в доме № 24 по улице Советской. Девушка заявила, что в конце мая прямо под окнами ее дома стая собак набросилась на женщину и ей пришлось отбиваться от них палками. Также по словам Натальи, в районе домов по улице Советской находится производство мебели, на котором и разводят собак.

Я думаю, что собак разводят рядом с моим домом на производстве мебели. Там всегда мелькают люди восточной внешности и часто бегают собаки. Они их не кормят, по ночам они воют, мешают нам спать, видимо от голода,жалуется Наталья.

Фото:tagilcity.ru

На территории мебельной фабрики в Сухоложском поселке действительно редакция увидела одну собаку породы хаски, гуляющую без намордника. Представители компании сообщили, что своя собака у предприятия только одна, а чужих собак в округе видят редко.

Стаи пробегают тут иногда, кто их кормит мы не знаем. У нас одна собака, ее в округе знают все, она не агрессивная,заявили TagilCity.ru на производстве мягкой мебели.

Фото:tagilcity.ru

Одна из местных жительниц также подтвердила, что стаи собак, бегающих по населенному пункту — это частое явление в Сухоложском, и сообщила редакции TagilCity.ru о своих подозрениях на то, что их могут разводить на производстве мебели.

Возможно, собаки выбегают из мебельной фабрики, у нас их всегда очень много, бывает, пробегают такие больше псы, что страшно даже взрослому человеку, а я всегда гуляю с маленьким ребенком,делится Мария.

Однако собеседники редакции с фабрики предположили, что бродячие собаки могут приходить со стороны частных домов. О недавнем нападении на женщину они ничего не слышали.

Напомним, 24 мая стало известно, что отловом собак в Нижнем Тагиле вновь займется компания «Арсенал» из Красноуральска. Контракт с компанией на предоставление услуг по отлову бездомных собак будет заключен на один месяц.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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