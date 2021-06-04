Татьяна Минеева назвала причины лидерства Москвы в рейтинге инвестклимата

Москва вновь доказала свое лидерство в рейтинге состояния инвестклимата среди субъектов Российской Федерации. Отмечается, что эта победа стала для столицы уже третьей подряд.

Об этом сообщили представители Агентства стратегических инициатив (АСИ) на международном экономическом форуме в Северной столице, который в этом году проходит со 2 по 5 июня, пишет vmo24.ru. «Пережив пандемию, Москва стала сильнее и сохранила лидерство в Нацрейтинге АСИ, причем уже третий год подряд. В чем причина? Средний индекс по всем параметрам улучшили 40 субъектов, особенно по критерию „взаимодействие с госорганами“. Крепнет связь между предпринимателями и властями. Эта тенденция сохраняется и активно поддерживается», — подчеркнула в своем выступлении уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева. В числе лидеров рейтинга названы Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Тюменская и Тульская области. Регионы прошли большую проверку по 44 показателям, из них основные — «инфраструктура и ресурсы» и «поддержка малого предпринимательства». Озвучено еще одно достижение — выросли показатели регионов по «взаимодействию с госорганами». Отмечен и двукратный рост эффективности коммуникаций инвесторов с властями — налажена обратная связь между этими субъектами экономики. По словам экспертов, впервые за последние пять лет существенно сократился уровень давления на бизнес-сектор. Так, недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что столица России за прошедший год в индексе административного давления (ИАД) поднялась почти на 30 пунктов — с 42-го места на 13-е. Отрадно, что подобный значимый скачок произошел в один из сложнейших для бизнеса периодов — пандемию коронавируса. «Уровень давления на бизнес сокращен практически до минимума. Представители деловых кругов подтверждали, что число проверок росло каждый год, но в 2020 году все изменилось», — отметила московский бизнес-омбудсмен. Также Татьяна Минеева назвала причины, по которым российской столице удается сохранять лидирующие позиции в рейтинге состояния инвестиционного климата на протяжении уже трех лет. В числе приоритетных — командная работа с деловыми объединениями и выявление лучших практик бизнеса и их оперативное воплощение. Она отметила, что подобные результаты позволяют выявлять и распространять в субъектах Федерации лучшие практики. «Мы готовы к обмену опытом и бизнес-моделями с другими регионами и, разумеется, с Московской областью, с которой у нас налажены партнерские отношения», — заявила бизнес-омбудсмен.

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