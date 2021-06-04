Уральский банк «Нейва» уволил почти половину сотрудников

Уральский банк «Нейва» уволил почти половину сотрудников
Уральский банк «Нейва» уволил почти половину сотрудников
Сегодня, 21:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Почти половину своих сотрудников сократил уральский банк «Нейва», у которого Центробанк в апреле 2021 года отозвал лицензию.

На данный момент из организации ушли 117 работников (112 по собственному желанию), еще 135 находятся в режиме временного простоя, сообщает Ура.ру со ссылкой на новый отчет временной администрации банка. Данные на 1 июня гласят, что в штате банка числятся 365 сотрудников. На территории России организация закрыла большую часть своих офисов.

667 вкладчиков «Нейвы» на данный момент подали заявки на включение в реестр кредиторов. Общая сумма требований составляет 1,9 миллиарда рублей. Однако 92% вкладчиков уже получили страховые выплаты, максимальный размер которых составляет 1,4 миллиона рублей на человека, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов. В общей сложности им выплачено 5,1 миллиарда рублей, еще 442 миллиона будут выплачены в дальнейшем.

Напомним, акционеры уральского банка «Нейва» решили не оспаривать лишение лицензии и не подавать иск в суд на решение Банка России.

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