Уральский банк «Нейва» уволил почти половину сотрудников

Почти половину своих сотрудников сократил уральский банк «Нейва», у которого Центробанк в апреле 2021 года отозвал лицензию.

На данный момент из организации ушли 117 работников (112 по собственному желанию), еще 135 находятся в режиме временного простоя, сообщает Ура.ру со ссылкой на новый отчет временной администрации банка. Данные на 1 июня гласят, что в штате банка числятся 365 сотрудников. На территории России организация закрыла большую часть своих офисов. 667 вкладчиков «Нейвы» на данный момент подали заявки на включение в реестр кредиторов. Общая сумма требований составляет 1,9 миллиарда рублей. Однако 92% вкладчиков уже получили страховые выплаты, максимальный размер которых составляет 1,4 миллиона рублей на человека, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов. В общей сложности им выплачено 5,1 миллиарда рублей, еще 442 миллиона будут выплачены в дальнейшем. Напомним, акционеры уральского банка «Нейва» решили не оспаривать лишение лицензии и не подавать иск в суд на решение Банка России. Акционеры уральского банка «Нейва» решили не оспаривать лишение лицензии

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