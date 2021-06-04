Водителя и кондуктора автобуса обвинила в пьянстве пассажирка в Екатеринбурге

Конфликт между девушкой-пассажиром и кондуктором автобуса, курсирующего по маршруту № 056, произошел вечером 2 июня. Ожидавшая транспорт около часа екатеринбурженка обвинила кондуктора в том, что она пила пиво. Так же, как и водитель, который еще и курит прямо в салоне автобуса. В ответ кондуктор обматерила пассажирку, сообщает Е1.
Я подошла уточнить, когда мы уже поедем, она [кондуктор] начала меня посылать куда подальше нецензурно, рассказала пассажирка.
В транспортной компании «Декар-Бас», которой принадлежит автобус, заявили, что по данному факту в организации проводится проверка. Там отметили, что кондуктор могла показаться пьяной из-за ее дефекта речи.
Никаких доказательств, что сотрудники были в нетрезвом состоянии, нет. Завтра оба сотрудника напишут объяснительные, мы разберемся в ситуации, прокомментировали в транспортной компании.
Напомним, 3 июня водитель рейсового автобуса № 070 в Екатеринбурге подрался с пассажиром. Мужчине не устроило отсутствие кондуктора в салоне и он бросил деньги в лицо водителю.