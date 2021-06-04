Второй «Академический» появится в Екатеринбурге

Второй «Академический» появится в Екатеринбурге
Второй «Академический» появится в Екатеринбурге
Сегодня, 19:15ОбществоФото: Яндекс.Карты
О строительстве нового района в Екатеринбурге подписал соглашение губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он появится рядом с Академическим.

Соглашение о строительстве еще одного спального района в Екатеринбурге глава региона подписал на Петербургском экономическом форуме.

Как рассказал Куйвашев на своей странице в Instagram, ожидается, что через 15-20 лет Екатеринбург вырастет почти на треть. В городе будет поживать порядка 1,8 миллиона человек.

Людям нужно будет не только комфортное и доступное жилье, но и вся социальная инфраструктура. Детские сады, школы, больницы в шаговой доступности. А также дороги, общественные пространства — все для комфортной жизни, написал губернатор.

По его словам, новый район будет примыкать к Академическому с восточной и юго-восточной стороны. Предполагается, что на его территории будут жить около 290 тысяч человек.

Напомним, губернатор Свердловской области презентовал проект по созданию нового кампуса УрФУ на стратегической сессии Минобрнауки РФ в Сколково. Его планируется построить при дополнительной федеральной поддержке к Универсиаде-2023.

Сюжеты:
Екатеринбург
строительствоЕвгений КуйвашевсоглашениеобществоАкадемическийрайоныЕкатеринбург
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