Второй «Академический» появится в Екатеринбурге

Соглашение о строительстве еще одного спального района в Екатеринбурге глава региона подписал на Петербургском экономическом форуме.
Как рассказал Куйвашев на своей странице в Instagram, ожидается, что через 15-20 лет Екатеринбург вырастет почти на треть. В городе будет поживать порядка 1,8 миллиона человек.
Людям нужно будет не только комфортное и доступное жилье, но и вся социальная инфраструктура. Детские сады, школы, больницы в шаговой доступности. А также дороги, общественные пространства — все для комфортной жизни, написал губернатор.
По его словам, новый район будет примыкать к Академическому с восточной и юго-восточной стороны. Предполагается, что на его территории будут жить около 290 тысяч человек.
Напомним, губернатор Свердловской области презентовал проект по созданию нового кампуса УрФУ на стратегической сессии Минобрнауки РФ в Сколково. Его планируется построить при дополнительной федеральной поддержке к Универсиаде-2023.