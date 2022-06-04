Сезон на курорте «Большой Вудъявр» продлился 205 дней

В десятку лучших горнолыжных курортов России входит «Большой Вудъявр», располагающийся в Кировске Мурманской области. В этом сезоне он побил рекорд по посещаемости и продолжительности. Курорт является ключевым соцпроектом «ФосАгро».

Как пишет sovsport.ru, сезон стартовал в середине ноября, а первого июня было объявлено о его завершении. В общей сложности он продлился 205 дней и стал самым продолжительным среди сопоставимых по высотам горнолыжных курортов Европы и России. Отметим, что протяженность всех трасс курорта, который находится в Хибинах, на северном и южном склонах горы Айкуайвенчорр, равна 30 километрам, а перепад высот превышает 600 метров. В этом сезоне «Большой Вудъявр» представил две новинки. Прежде всего, это система искусственного оснежения 3,5 километра трасс северного склона. Проект был реализован при поддержке Ростуризма и правительства Мурманской области. Система позволяет существенно продлить сезон катания. В Кировске – до 8 месяцев. Вторая новинка – это высокогорный ресторанный комплекс «Плато», расположенный в месте соединения двух подвесных канатных дорог курорта. Комплекс стал украшением не только Кировска, но и всей Мурманской области. Свыше 54 тысяч человек смогли насладиться изысканной кухней, панорамными видами и северным колоритом. За сезон 2021-2022 г. преимущества курорта оценили свыше 260 тысяч гостей. Это на семь процентов больше, чем в прошлом сезоне, и втрое больше, чем десятью годами ранее. На тот момент курорт посетили почти 86,5 тысячи гостей.

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