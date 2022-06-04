Во Владивостоке 9 июня состоится круглый стол литературной премии «Дальний Восток»

В рамках работы форума будет представлен председатель жюри престижной литературной премии на этот год. Идейным вдохновитель всероссийской премии «Дальний Восток» был Вячеслав Коновалов. Он выступает куратором культурного мероприятия в течение многих лет, сообщает primamedia.ru.
По словам Коновалова, культура человека является его «путеводной звездой». В литературе эти звезды зажигают, вне всяких сомнений, различные премии и конкурсы, подчеркнул он.
«Премия имени В. К. Арсеньева уже три года зажигает новые литературные звезды над Дальним Востоком, яркие литературные звезды, которые светят всей России, всему миру», — заявил Коновалов.
Участником форума будет известный российский фантаст Сергей Лукьяненко. Писатель акцентировал внимание на том, что дальневосточная литература и премия имени Арсеньева в частности объединяют в единое государство огромные пространства.
В мероприятии планирует принять участие также литературный критик Павел Басинский, являющийся автором «Подлинной истории Анны Карениной».
По словам лауреата Государственной премии России Басинского, в ХХ веке Арсеньев стал основоположником дальневосточной литературы. Непревзойденные образцы прозы этого региона по сей день представляют собой его книги «Сквозь тайгу» и «Дерсу Узала».
Известный литературный критик выразил мнение о том, что премии имени знаменитых писателей существуют для оказания поддержки авторам, которые создают принципиально новые творения.
Круглый стол посетит также Андрей Геласимов, признанный во Франции самым популярным писателем современности из Российской Федерации.
Следует отметить, что премия имени известного исследователя Дальнего Востока, писателя и этнографа Владимира Арсеньева является самым крупным традиционным литературным мероприятием в части поддержки как маститых, так и молодых авторов из дальневосточных регионов. Церемонии награждения номинантов и победителей престижной литературной премии имени Владимира Арсеньева ежегодно проводят в декабре.
Круглый стол можно посмотреть в прямой трансляции на телеканале «Восток 24», на сайте Rutube, а также на официальном портале медиахолдинга «ПримаМедиа».