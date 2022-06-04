Во Владивостоке 9 июня состоится круглый стол литературной премии «Дальний Восток»

В рамках работы форума будет представлен председатель жюри престижной литературной премии на этот год. Идейным вдохновитель всероссийской премии «Дальний Восток» был Вячеслав Коновалов. Он выступает куратором культурного мероприятия в течение многих лет, сообщает primamedia.ru.