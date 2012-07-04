«70-летию Свердловэнерго посвящается». Фотовыставка в честь юбилея открылась в Нижнетагильских электрических сетях

На ней представлены более ста черно-белых снимков, на которых запечатлены самые разные страницы семидесятилетней деятельности Нижнетагильских электрических сетей в составе Свердловэнерго. К примеру,можно увидеть самые первые машины энергетиков - ЗИСы, а также гужевой транспорт, который верно «служил» энергетике до середины шестидесятых годов прошлого века, пока его не сменила первая спецтехника - тракторы. Есть и фрагменты строительства сети линий электропередачи напряжением 110 кВ и 220 кВ в шестидесятые годы и многое другое, так или иначе связанное с развитием технического потенциала предприятия за минувшие годы.