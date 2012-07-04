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«70-летию Свердловэнерго посвящается». Фотовыставка в честь юбилея открылась в Нижнетагильских электрических сетях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«70-летию Свердловэнерго посвящается». Фотовыставка в честь юбилея открылась в Нижнетагильских электрических сетях

4 июля 2012, 08:47ОбществоЕвгения
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