Дворы Ленинского района лучше дворов Дзержинского, по итогам объезда им была выставлена оценка «хорошо»

Как сообщает пресс-служба Администрации города, дворовыетерритории были осмотрены по адресам ул. Горошникова, 72,76 и 88; ул. Мира, 8; пр.Строителей, 2; ул. Карла Маркса, 65 и 33; ул. Аганичева 10А; ул.Красноармейская 74А, 84А и 107; ул. Ермака 55 и 61; ул. Космонавтов 16 и 35;ул. Оплетина, 1.