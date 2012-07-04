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Дворы Ленинского района лучше дворов Дзержинского, по итогам объезда им была выставлена оценка «хорошо»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дворы Ленинского района лучше дворов Дзержинского, по итогам объезда им была выставлена оценка «хорошо»

4 июля 2012, 11:15Общество
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