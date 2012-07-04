Дворы Ленинского района лучше дворов Дзержинского, по итогам объезда им была выставлена оценка «хорошо»
4 июля 2012, 11:15Общество
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На днях Глава города Валентина Исаева совершила рабочую поездку с целью осмотреть состояние дворов Ленинского района. На мероприятии присутствовали также руководители подразделений администрации Ленинского района, а также представители управляющих компаний. В итоге состоянием дворов мэр города осталась в целом довольна, даже поставила «хорошо».
Как сообщает пресс-служба Администрации города, дворовыетерритории были осмотрены по адресам ул. Горошникова, 72,76 и 88; ул. Мира, 8; пр.Строителей, 2; ул. Карла Маркса, 65 и 33; ул. Аганичева 10А; ул.Красноармейская 74А, 84А и 107; ул. Ермака 55 и 61; ул. Космонавтов 16 и 35;ул. Оплетина, 1.
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