Концерт-митинг на Лисьей горе собирает заявки участников
4 июля 2012, 15:24Общество
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В конце июля состоится грандиозное мероприятие гора «Бултыблок». Пройдет оно на Лисьей горе с целью превратить ее в парк «Свободы», в том числе свободный от битых бутылок. TagilCity.ru уже рассказывал о предстоящем событии, однако, вкратце напомним. Лисья гора - одно из самых примечательных мест в городе, отдохнуть на ее вершине и склонах собираются все: и дети, и молодежь, и взрослые. Так почему бы не сделать ее чистой, а чтоб не повадно было засорять вновь, превратить ее в парк. Чтобы привлечь внимание, а также сделать работу по уборке веселей, на горе пройдет митинг-концерт в поддержку идеи создания парка.
На сегодняшний день заявились играть для присутствующихрок-группы «Кольцо Фро», «Новый Край» и, конечно, Baker Makers. Все ониизвестны в Тагиле, вероятно, что народ придет даже ради концерта. Тем не менее,пока принимаются заявки на участие, поэтому все творческие коллективы,работающие в каком угодно жанре, могут заявиться на участие в специальной темевстречи «Гора «Бултыблок» ВКонтакте.
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