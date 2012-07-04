Концерт-митинг на Лисьей горе собирает заявки участников

На сегодняшний день заявились играть для присутствующихрок-группы «Кольцо Фро», «Новый Край» и, конечно, Baker Makers. Все ониизвестны в Тагиле, вероятно, что народ придет даже ради концерта. Тем не менее,пока принимаются заявки на участие, поэтому все творческие коллективы,работающие в каком угодно жанре, могут заявиться на участие в специальной темевстречи «Гора «Бултыблок» ВКонтакте.