Новые Белазы и тягачи на «ЕВРАЗ КГОК» - производительность увеличена на 20 %

Это стало возможнымблагодаря обновлению парка технологического оборудования. Как сообщает пресс-службаОАО «ЕВРАЗ КГОК», теперь на заводе есть 9 новых 130-тонных БелАЗов,тягач-буксировщик, 2 автогрейдера для ремонта и строительства дорог подавтосамосвалы, пять бульдозеров тяжелого класса. Более того, приобретен экскаватор с объёмом ковша12 м3 для увеличения объёмов перевалочных работ, пять тяговыхагрегатов НП-1 и 50 думпкаров, предназначенных специально дляэксплуатации в условиях открытых горных выработок. Построен бокс для проведениятехнического обслуживания автосамосвалов грузоподъёмностью 130 тонн. Иэто лишь в рамках инвестиционного проекта.