Новые Белазы и тягачи на «ЕВРАЗ КГОК» - производительность увеличена на 20 %
Полным ходом реализуется инвестиционный проект «Увеличение мощности КГОК по добыче и переработке руды до 55 млн тонн». Название впечатляет, благо, впечатляет и результат. По сравнению с прошлым годом на 20 % увеличена производительность по перевозке горной массы.
Это стало возможнымблагодаря обновлению парка технологического оборудования. Как сообщает пресс-службаОАО «ЕВРАЗ КГОК», теперь на заводе есть 9 новых 130-тонных БелАЗов,тягач-буксировщик, 2 автогрейдера для ремонта и строительства дорог подавтосамосвалы, пять бульдозеров тяжелого класса. Более того, приобретен экскаватор с объёмом ковша12 м3 для увеличения объёмов перевалочных работ, пять тяговыхагрегатов НП-1 и 50 думпкаров, предназначенных специально дляэксплуатации в условиях открытых горных выработок. Построен бокс для проведениятехнического обслуживания автосамосвалов грузоподъёмностью 130 тонн. Иэто лишь в рамках инвестиционного проекта.
Таким образом, завод прекрасно развивается, и, наверняка, будет лишьулучшать показатели.
Немаловажным фактором в качестве транспортировки продукции или товаров предприятия являются упаковочные материалы. Так, полеолифиновая пленкаявляется одним из самых надежных, современных и недорогих материалов для упаковки. К удобным в использовании и распространенным упаковкам также относится термоусадочная пленка.
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