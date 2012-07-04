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Новые Белазы и тягачи на «ЕВРАЗ КГОК» - производительность увеличена на 20 %
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые Белазы и тягачи на «ЕВРАЗ КГОК» - производительность увеличена на 20 %

4 июля 2012, 13:33Общество
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