Любой ремонт, стройка или перепланировка никогда не обходиться без применения строительных материалов и инструментов. Чтобы работа была качественной и как говориться «радовала глаз» необходимо хорошо постараться, но все это лишь 50% успеха, ведь чтоб получить хороший результат нужно применять добротные инструменты. Одними из таких инструментов является сверла и клуппы трубные, на покупке которых не стоит экономить.

Сверло - это строительный инструмент, основная задача которого, состоит в том, чтобы делать отверстия в каком либо материале. Так как режущие инструменты являются разнообразными, то специалисты напоминают: « Чем прочнее материал для обработки, тем тверже должно быть сверло». Поэтому, сверла делят в зависимости от их назначения: по дереву, бетону, для стекла, плитки из кафеля и конечно же по металлу. О металлических сверлах речь пойдет ниже. Итак, режущие инструменты, используемые для сверления по металлу чаще всего винтовой формы с заостренным в конце сверлом. Угол заострения сверла у стандартных инструментов составит 120 градусов.

Большого распространения приобрели спиральные сверла, так как они имеют две специальные режущие кромки, которые образованы пересечением передних винтовых поверхностей (по ним сходит стружка), с поверхностями расположенными сзади. Изготавливают спиральные сверла из специальной быстрорежущей стали, например: Р9 и Р18 также применяют сталь типа 9ХС. Еще одна особенность сверла заключается в том, что его хвостик может быть как коническим так и цилиндрическим. Цилиндрический хвостик, диаметр которого десять миллиметров, приспособлен для прикрепления сверла в трехкулачковом патроне. А вот конический хвостик наоборот, предназначен для крепежа непосредственно в шпинделе станка. Если же конус сверла не совпадает с конусом шпинделя, тогда конический хвостик крепиться в переходной втулке. Со временем сверло по металлу (как в принципе и другие вещи) изнашивается и требует, чтобы его заточили. Для того чтобы определить нужно ли сверлу заточка, необходимо ориентироваться по следующим признакам:

Сверло сильно и быстро нагревается.

Оно медленно погружается в материал для обработки.

При сверлении слышен неприятный визг.

Просверленные отверстия имеют шершавую и грубую поверхность.

Сверло по металлу с затупившимся режущими кромками, диаметр которых двенадцать миллиметров стоит затачивать вручную. Если диаметр сверла больше чем 12 мм, тогда заточка происходит на специальных станках. Заточка сверла по металлу производиться с задней поверхности главной режущей кромки, после затачивают заднюю поверхность вспомогательной режущей кромки, а уж потом подтачивают перемычку. Да, сверла очень удобный и нужный инструмент, только если понадобиться нарезать наружную резьбу на металлической трубе они нас не спасут. И тогда на помощь приходит клупп трубный, который как раз и предназначен для нарезания наружной резьбы на металлических трубах. Клуппы трубные, как и сверла тоже подразделяются на виды, только в отличии от сверл их различают по типу привода, и делят на ручные и электрические.

Ручные клуппы, предназначены для нарезания резьбы металлических труб диаметром от 1/2 до 2 дюймов. А вот электрические применяют на заводах и стройках. Они нужны для быстрого и легкого, и конечно же точного нарезания высококачественной резьбы. Применяя только качественные инструменты, 100% успех вашему ремонту гарантирован, и помните – скупой платит дважды.