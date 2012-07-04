Таунхаус в Анапе

Таунхаусы в Анапе появились в сфере недвижимости достаточно давно. Однако в российской практике они до сих пор не очень распространены. Во много это связано с тем, что этот сегмент все еще необычен и вызывает недоумение, сложно определить его статус и преимущества. Но, несмотря на это, за последние годы наблюдается рост интереса к такому виду жилья.

С одной стороны многое говорит в пользу загородного жилья. Во-первых, таунхаусы имеют внешнее сходство с коттеджами. Чаще всего они имеют 2-3 этажа, что сближает их с коттеджами, однако в отличие от загородных домов таунхаусы в Анапе сблокированы друг с другом. К тому же обычно к ним присоединен участок земли, правда редко превышающий 3 сотки. Во-вторых, таунхаусы преимущественно строятся за чертой города. Хотя интерес к таунхаусами в черте города значительно выше, так как это дает больше возможностей для его обладателей по сравнению с типовой городской квартирой.

С другой стороны, за последнее время отметилась тенденция к сокращению числа активных поселков с таунхаусами для продажи приблизительно на 20%. Однако такое же снижение объемов предложения наблюдается и в сфере продажи квартир. А вот коттеджного рынка сокращение не коснулось. Из этого следует, что таунхаусы в большей степени тяготеют к квартирам. Также таунхаусы унаследовали от квартир и динамику роста цен. За последний год стоимость квадратного метра в таунхаусе поднялась в среднем на 67%, что сопоставимо с квартирами, где рост составил около 80%. А вот цены в коттеджах выросли лишь на 30%.

Хотя популярность таунхаусов в Анапе растет с каждым годом, специфика этого сегмента на рынке недвижимости, анализ динамики спроса и предложения, причины роста цен все еще мало исследованы специалистами и требуют большого и более пристального внимания.

Что значит иметь собственное таунхаус? Да еще и собственный таунхаус у моря? Это отличное инвестирование и вложение капитала в пассивный доход, который всегда будет приносить прибыль, и, заметьте, без существенных дополнительных капиталовложений. Недвижимость всегда занимала высокую ступень в инвестиционных проектах с постоянно стабильной прибылью и при минимальных затратах.

Купить таунхаус у моря – значит купить себе здоровье, хотя многие говорят что здоровье купить нельзя. Но сами посмотрите на это с другой стороны – покупая жильё в г. Анапа, Вы покупаете чистый воздух, морской климат. А спокойный городок сам по себе передаст и Вам спокойствие, добавит сил, уверенности и энергии. Если Вы любите более отчуждённое существование и проживание, то можно также приобрести недвижимость не в самой Анапе, а в пригороде, тем самым оградив себя от суеты курортного городка.

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