«Трамвай молодой семьи и молодежный трамвай» - по Нижнему Тагилу колесят сразу два праздничных транспортных средства (ФОТО)
4 июля 2012, 11:46Общество
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Такой подарок жителям города сделал Отдел по делам молодежи Администрации Нижнего Тагила. С подачи Отдела была организована работа по приданию праздничного настроения сразу двум трамвайным вагонам.
Первый трамвай был расписан мастерами граффити в День молодежи, 30 июня. Ребята таким образом сделали подарок Нижнему Тагилу к юбилею города. А оформление второго трамвая было подготовлено заранее: он обклеивался пленкой. Рисунок на втором вагоне посвящен 10-му, юбилейному, Городскому телевизионному конкурсу «Молодая семья» в Нижнем Тагиле. Получается, что первый вагон – молодежный, а второй – трамвай молодой семьи рассказывает заместитель начальника Отдела по делам молодежи Анна Боровкова.
Оба праздничных трамвая уже колесят по 15-ому маршруту. Первый был пущен на линию уже 30 июня, а второй, семейный, - 1 июля.
Фотографии предоставлены общественной организацией «Тагильчане за трамвай». На обеих - молодежный трамвай.
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