Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Трамвай молодой семьи и молодежный трамвай» - по Нижнему Тагилу колесят сразу два праздничных транспортных средства (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

«Трамвай молодой семьи и молодежный трамвай» - по Нижнему Тагилу колесят сразу два праздничных транспортных средства (ФОТО)

4 июля 2012, 11:46Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?