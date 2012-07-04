«Трамвай молодой семьи и молодежный трамвай» - по Нижнему Тагилу колесят сразу два праздничных транспортных средства (ФОТО)

Первый трамвай был расписан мастерами граффити в День молодежи, 30 июня. Ребята таким образом сделали подарок Нижнему Тагилу к юбилею города. А оформление второго трамвая было подготовлено заранее: он обклеивался пленкой. Рисунок на втором вагоне посвящен 10-му, юбилейному, Городскому телевизионному конкурсу «Молодая семья» в Нижнем Тагиле. Получается, что первый вагон – молодежный, а второй – трамвай молодой семьи рассказывает заместитель начальника Отдела по делам молодежи Анна Боровкова.