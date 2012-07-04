В День семьи, любви и верности на горе Шихан пройдет грандиозный праздник
Празднество в том числе приурочено к Дню святых супругов Петра и Февронии. Считается, что они покровители брака, и молодожены часто приезжают к памятнику святых, который как раз находится на горе Шихан.
Организаторамиторжества выступила Нижнетагильская епархия, которая подготовила насыщеннуюпрограмму с конкурсами и сюрпризами, играми для детей, а также выступлениемпобедителей фестиваля авторской песни «Крылья Тагила». Идея удалась благодаряподдержке АНО «Обществоправославных врачей» г. Н. Тагил, компании «Интератлантик», ООО«Полиграфист-НТ», Центрапраздника «Оранжевое настроение» и Нижнетагильского колледжаискусств.
Напразднике можно будет пообщаться с семейными парами, которые уже очень долгосостоят в браке и узнать у них секреты счастливого замужества. Кроме того, всежелающие смогут получить благословение на супружескую жизнь от епископаНижнетагильского и Серовского, владыки Иннокентия, который приедет на праздник.
Все начнется в 14:00 8июля, и под веселые голоса ведущих Макса Бодрова («Экорадио»),а также Екатерины Дурницыной (режиссер Дворца молодежи) действо подарит всемотличное настроение и незабываемые впечатления.
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