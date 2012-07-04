В эти выходные пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Четыре с хвостиком»

Помимовыступления творческих коллективов города с песнями и танцами, будет проводитьсяогромное число конкурсов. Например, будет конкурс для детей, в котором деткисмогут прочитать стихотворения или спеть песенку про животных. Поддержатмероприятие дворцы культуры и творчества Нижнего Тагила, поэтому событиеобещает стать веселым и запоминающимся.