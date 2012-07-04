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В эти выходные пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Четыре с хвостиком»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В эти выходные пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Четыре с хвостиком»

4 июля 2012, 17:02Общество
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