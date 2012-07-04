В эти выходные пройдет благотворительный концерт в поддержку приюта для животных «Четыре с хвостиком»
4 июля 2012, 17:02Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уже в эту субботу, 7 июля в парке им. Бондина пройдет замечательное мероприятие, благотворительный концерт. Устраивается он с целью поддержать нижнетагильский приют для животных «Четыре с хвостиком», потому и программа будет тематичной.
Помимовыступления творческих коллективов города с песнями и танцами, будет проводитьсяогромное число конкурсов. Например, будет конкурс для детей, в котором деткисмогут прочитать стихотворения или спеть песенку про животных. Поддержатмероприятие дворцы культуры и творчества Нижнего Тагила, поэтому событиеобещает стать веселым и запоминающимся.
Кроме того,каждый желающий оказать помощь приюту сможет оставить на специальном столе подарок дляживотных: корма, лекарственные препараты, хозяйственные товары и инвентарь. Втом числе можно будет помочь материально, на столе будет стоять специальнаякоробка для сбора средств.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей