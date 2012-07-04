В Нижнем Тагиле продолжается подготовка к выставке «Оборона и защита-2012»

«Оборона и защита-2012» пройдет на базе демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» с 22 по 25 августа. На сегодняшний день заключено более 100 договоров с предприятиями из 17 регионов Российской Федерации. Есть заявки на участие в мероприятиях из Великобритании, Армении, Украины, Чехии. Всего ожидается прибытие на Урал около сорока иностранных делегаций.

Первые два дня «Обороны и защиты» будут традиционно отведены для работы специалистов, затем демонстрационно-выставочный центр смогут посетить все желающие.

На заседании были рассмотрены вопросы организации проживания, питания, охраны, торгового, транспортного, медицинского обслуживания участников и гостей выставки. В рамках культурной программы Валентина Исаева предложила подготовить творческую экспозицию под названием «Город мастеров», посвященную юбилею города.