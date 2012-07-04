В Нижнем Тагиле продолжается подготовка к выставке «Оборона и защита-2012»
Глава города Валентина Исаева провела заседание оргкомитета по подготовке к VII Международной выставке технических средств обороны и защиты.
«Оборона и защита-2012» пройдет на базе демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» с 22 по 25 августа. На сегодняшний день заключено более 100 договоров с предприятиями из 17 регионов Российской Федерации. Есть заявки на участие в мероприятиях из Великобритании, Армении, Украины, Чехии. Всего ожидается прибытие на Урал около сорока иностранных делегаций.
Первые два дня «Обороны и защиты» будут традиционно отведены для работы специалистов, затем демонстрационно-выставочный центр смогут посетить все желающие.
На заседании были рассмотрены вопросы организации проживания, питания, охраны, торгового, транспортного, медицинского обслуживания участников и гостей выставки. В рамках культурной программы Валентина Исаева предложила подготовить творческую экспозицию под названием «Город мастеров», посвященную юбилею города.
За 10 дней до начала выставки Нижний Тагил отметит свое 290-летие. Глава города подчеркнула, что к двум важным мероприятиям территория города должна быть приведена в порядок: закончен ремонт дорог по гостевым маршрутам, проведено благоустройство.