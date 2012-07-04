В Свердловской области официально зарегистрировано 56 тысяч 503 охотника

Как сообщили в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, с 1 июля 2011 года, когда началась выдача билетов федерального образца, по 29 июня 2012 года новые документы получили 56 тысяч 503 охотника Среднего Урала.

Каждый билет имеет учетные серию и номер и действует на всей территории России. С 1 июля этого года он является единственным основанием для осуществления охоты гражданами.

Сотрудники департамента напоминают, что для получения охотничьего билета нового образца необходимо подать письменное заявление, а также предоставить копию документа, удостоверяющего личность, две фотографии размером 25х35 мм — «строго в анфас без головного убора», старый охотничий билет — в случае его наличия. Справки об отсутствии судимости и другие документы не требуются.

Выдается билет по месту жительства охотника или по месту его пребывания. Выдача охотничьего билета единого федерального образца производится бесплатно и продолжается без всяких ограничений и после 1 июля 2012 года.