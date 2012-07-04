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Власти создали «Урал без наркотиков» - новые тактики в войне против фонда Ройзмана?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Власти создали «Урал без наркотиков» - новые тактики в войне против фонда Ройзмана?

4 июля 2012, 09:35Общество
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