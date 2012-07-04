Власти создали «Урал без наркотиков» - новые тактики в войне против фонда Ройзмана?

В то жевремя, известный «Город без наркотиков» помимо реабилитации занимался «отловом»барыг. Популярность «Города...» в Свердловской области высока, достаточновспомнить, как за пару часов представители фонда раздали порядка 5000 наклеектем, кто специально за ними пришел в назначенный день. Как воспримут новый «Уралбез наркотиков», пока неизвестно.

Властипонимают, что для победы, обысков и заведенных уголовных дел недостаточно. Повсей видимости, именно поэтому новый реабилитационный центр назвали не «по-больничному»,а сродни упомянутому ранее общественному фонду.

К слову, стоит рассказать, как презентует себя «Уралбез наркотиков». Это будет центр реабилитации больных наркоманией с применениемновейших методик лечения, в том числе европейских, кадровый состав будетпредставлен профессиональными медиками. Располагаться он будет в районе Широкойречки в Екатеринбурге, о передаче территории этого района под пансионат ужедоговорились на бумагах.