Заседание в преддверии Дня города: вновь «1000 дворов», благоустройство и, наконец-то, знак отличия за заслуги перед городом

Отдельно отметим, что официально утвержден знак отличия «За заслуги перед городом Нижним Тагилом», и в этом году на празднике города его впервые вручат нескольким тагильчанам, в том числе кандидатам в почетные граждане города.

Что касается программы «1000 дворов», вновь будут проведены аукционы. К тому же сейчас в стадии завершении 4 двора города. Как сообщает пресс-служба Администрации, они находятся на ул. Горняка, 10; пр. Ленинградский, 77; ул. Газетная, 35 и ул. Дружинина, 57.

Что касается нарядных и аккуратных фасадов, то проблемы возникли с сетями магазинов «Пятерочка» и «Монетка». Руководство очень неохотно, либо вовсе не идет на контакт с Администрацией в вопросе благоустройства. По всей видимости, они считают, что не обязаны выращивать цветы возле своих маркетов. О причинах несогласия можно только догадываться.