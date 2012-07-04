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Заседание в преддверии Дня города: вновь «1000 дворов», благоустройство и, наконец-то, знак отличия за заслуги перед городом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заседание в преддверии Дня города: вновь «1000 дворов», благоустройство и, наконец-то, знак отличия за заслуги перед городом

4 июля 2012, 16:30Обществоadmin3
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