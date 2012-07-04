Заседание в преддверии Дня города: вновь «1000 дворов», благоустройство и, наконец-то, знак отличия за заслуги перед городом
Совсем скоро у Нижнего Тагила праздник, 290 лет со дня основания. К круглой дате город превращают в красивое и достойное муниципальное образование. Ведутся масштабные ремонты дорог, магазины и супермаркеты занимаются отделкой фасадов и выращиванием цветов на прилежащей территории, а «1000 дворов» продолжает пытаться реализоваться.
Отдельно отметим, что официально утвержден знак отличия «За заслуги перед городом Нижним Тагилом», и в этом году на празднике города его впервые вручат нескольким тагильчанам, в том числе кандидатам в почетные граждане города.
Что касается программы «1000 дворов», вновь будут проведены аукционы. К тому же сейчас в стадии завершении 4 двора города. Как сообщает пресс-служба Администрации, они находятся на ул. Горняка, 10; пр. Ленинградский, 77; ул. Газетная, 35 и ул. Дружинина, 57.
Что касается нарядных и аккуратных фасадов, то проблемы возникли с сетями магазинов «Пятерочка» и «Монетка». Руководство очень неохотно, либо вовсе не идет на контакт с Администрацией в вопросе благоустройства. По всей видимости, они считают, что не обязаны выращивать цветы возле своих маркетов. О причинах несогласия можно только догадываться.
После тяжелого рабочего дня или оживленного праздника так хочется остаться дома и никуда не выходить! Налить чашечку горячего какао, полежать на диване и дождаться доставки трикотажа к себе на дом.